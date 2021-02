Wereldbank wil standaard vaccincontracten en meer openheid makers

President van de Wereldbank David Malpass verwacht tegen eind maart voor 1,6 miljard dollar (1,32 miljard euro) aan vaccinfinanciering voor twaalf landen, waaronder de Filipijnen, Bangladesh, Tunesië en Ethiopië, te hebben goedgekeurd door het bestuur van de instelling. Nog eens dertig andere landen komen ook voor de financiering in aanmerking.

De bank werkt samen met lokale overheden om hiaten in de distributiecapaciteit op te sporen en te dichten, nadat er eerder vaccins zijn gekocht ter waarde van 12 miljard dollar (9,9 miljard euro). Ook wordt gewerkt aan het standaardiseren van de contracten die ze met vaccinfabrikanten sluiten, aldus Malpass.

De particuliere financieringsafdeling IFC van de Wereldbank steekt 4 miljard dollar (3,3 miljard euro) in uitbreiding van bestaande productiebedrijven voor coronavaccins en het opzetten van nieuwe productiebedrijven, ook in ontwikkelde landen. Maar volgens Malpass zijn er meer gegevens nodig over waar de vaccins naartoe gaan. ‘We staan te popelen om te investeren in nieuwe capaciteit, maar dat is moeilijk omdat je niet weet hoeveel van de bestaande capaciteit is toegewezen aan verschillende afnemers.’

Nieuwe of uitgebreide productiecentra zouden in zijn ogen in de toekomst kunnen worden gebruikt om andere vaccins te maken. Het geld van de bank wordt in bedrijven in ontwikkelde landen gestoken als de productie bestemd is voor ontwikkelingslanden.