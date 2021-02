VS willen Rusland niet bij G7 betrekken

De regering van president Joe Biden zal Rusland in de toekomst niet zelfstandig uitnodigen om deel te nemen aan het overleg in de G7, de groep van westerse wereldleiders.

Volgens de woordvoerder van het Witte Huis, Jen Psaki, kan dat alleen wanneer alle deelnemende landen het daarover eens zijn. Daarmee neemt de regering-Biden afstand van het beleid van voormalig president Donald Trump, die in juni vorig jaar de G7 een ‘zeer ouderwetse groep van landen’ noemde en vond dat Rusland, Australië, Zuid-Korea en India zich daarbij zouden moeten aansluiten.

‘Ik denk niet dat we Rusland nieuwe uitnodigingen sturen of uitnodigingen zullen herhalen”, aldus Psaki. ‘Als dat wel zo is, dan doen we dat vanzelfsprekend in samenspraak met de andere landen van de G7.’

In de G7 voeren Canada, Duitsland, Frankrijk, Italië, Japan, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en de Europese Unie overleg over internationale en economische kwesties.