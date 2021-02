Boris Johnson blij met terugkeer VS ‘als leider vrije wereld’

Johnson reageerde daarmee vrijdag op een toespraak van president Joe Biden op een virtuele veiligheidsconferentie, belegd vanuit München. ‘Zoals jullie hebben gezien en gehoord, is Amerika onvoorwaardelijk terug als leider van de vrije wereld en dat is fantastisch”, aldus de Britse premier, die in het verleden nauwe banden onderhield met Bidens tegenstander in de Amerikaanse verkiezingen, Donald Trump.

‘De somberheid is overdreven”, vindt Johnson. ‘We slaan een andere weg in en de landen in het Westen staan weer schouder aan schouder en delen hun formidabele krachten en kennis weer met elkaar.’