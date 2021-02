Biden wil met andere landen Irans nucleaire ambities beteugelen

Op een digitale veiligheidsconferentie, gehouden vanuit München, zei Biden dat zijn regering bereid is de onderhandelingen te heropenen met de Veiligheidsraad over het nucleaire programma van Iran.

‘We moeten iets doen tegen de destabiliserende activiteiten van Iran in het Midden-Oosten”, sprak Biden. ‘We zullen met onze Europese en andere partners kijken hoe we verder gaan.’

Sancties

Iran herhaalde vrijdag dat voor nader overleg eerst alle Amerikaanse sancties van tafel moeten. Dat gebeurde nadat de Amerikaanse regering duidelijk had gemaakt met de Islamitische Republiek om de tafel te willen om te praten over het Iraanse nucleaire programma. Dat zou kunnen gebeuren op een top met andere landen.

De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken schreef op Twitter dat de VS ‘onvoorwaardelijk’ alle sancties moeten schrappen die zijn ingesteld door de vorige Amerikaanse president, Donald Trump. Iran zal dan onmiddellijk alle tegenmaatregelen terugdraaien die het heeft genomen, aldus minister Mohammad Javad Zarif.

Het atoomakkoord met Iran is een hoofdpijndossier voor Biden. De VS en meerdere andere landen spraken in 2015 met Iran af dat het zijn nucleaire programma zou beperken in ruil voor verlichting van sancties. Trump vond dat een slechte deal was gesloten en legde in zijn ambtsperiode weer zware strafmaatregelen op. Daarna voelde ook Iran zich niet meer verplicht om afspraken uit de deal na te komen.