G7-landen willen wereldwijde vaccinatiecampagne steunen

De G7-landen hebben in een gezamenlijke verklaring bekendgemaakt de wereldwijde vaccinatiecampagne tegen het coronavirus te steunen. De landen willen het programma van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) COVAX versnellen, onder meer door de financiële bijdragen flink te verhogen.

Het is volgens de leiders van de G7-landen ook nodig om de verdediging tegen gezondheidscrises wereldwijd te verbeteren. Ze willen onder meer kijken naar een wereldwijd gezondheidsverdrag.

Om sterker uit de coronapandemie te komen, moet er meer worden samengewerkt, stellen de landen. Ook met andere grote economieën zoals India en China.

Zomerspelen

De G7 is een overleg tussen de leiders van zeven grote economieën en de Europese Unie. De deelnemende landen zijn Duitsland, Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Japan, Canada en de Verenigde Staten.

Alle landen steunden de wens van Japan om de Olympische Spelen deze zomer te laten doorgaan. Premier Yoshihide Suga wil dat de Spelen een symbool worden van het overwinnen van het coronavirus.

NAVO

Na het digitale overleg benadrukten de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Franse president Emmanuel Macron ook nog het belang van een sterke NAVO. Macron noemde de organisatie springlevend, terwijl hij eerder de NAVO nog hersendood noemde. ‘De EU moet meer de eigen veiligheid in handen nemen, om een betere partner van de VS te kunnen zijn.’

Merkel zegt dat er sprake is van een ‘nieuw hoofdstuk’ in de transatlantische samenwerking. Onder meer over Rusland moeten de EU en de VS gezamenlijk beleid voeren, vindt Merkel.