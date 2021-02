Kaag op Clubhouse over thuiswerkstress: ik geloof in technologie

Kaag is een ‘groot gelovige’ in technologie en ziet de toekomst van het thuiswerken ook na de coronacrisis positief in. Zo hoopt ze dat er op een nieuwe manier gedacht kan worden over hoe werknemers hun uren gebruiken. Flexibele werkuren kunnen volgens de bewindsvrouw ‘een emanciperende werking hebben”. Ze ziet dat vooral werkende moeders veel moeten multitasken. Ook zouden kantoorpanden die leeg komen te staan omdat ze door thuiswerken overbodig zijn geworden, kunnen worden omgebouwd tot woningen, zegt Kaag.

Er zijn ook moeilijkheden, ziet de lijsttrekker. Zo vindt ze zoomborrels maar ‘karig’ en raakt ze documenten kwijt omdat ze niet meer weet op welk kanaal ze haar zijn toegestuurd. Laagdrempelige adviezen over het digitale werken, zullen snel nodig zijn, denkt Kaag, zeker ook voor ouderen. ‘Hier kan jong en oud heel veel leren.’

Clubhouse is een app die de afgelopen dagen erg populair is geworden. Mensen kunnen er live meeluisteren en meepraten in groepsgesprekken. Het nieuwe medium is voor de lijsttrekker ook nog even wennen, blijkt als ze een luisteraar de beurt wil geven om te spreken. Ze moet even overleggen met haar collega, excuseert ze zich. ‘Ik zie wel handjes, zie jij handjes?’