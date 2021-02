PKN: overweeg kerk open te stellen voor middelbare scholen

De uiteindelijke beslissing is aan de kerkenraden zelf, benadrukt de PKN. De organisatie bezit 2149 kerkgebouwen verspreid over Nederland. Scholen zouden niet alleen vergaderruimten kunnen gebruiken maar ook de kerkzalen. Daar heeft de PKN geen bezwaar tegen.

De Rooms-Katholieke Kerk laat het aan de parochies over om ruimtes beschikbaar te stellen. Maar de kerkzaal zelf kan daar niet voor worden gebruikt, ‘dat is gewijde ruimte”.

Het voortgezet onderwijs is nog dicht. Het kabinet bekijkt in de komende dagen of het mogelijk is de middelbare scholen weer te openen, geheel of gedeeltelijk. De koepel van middelbare scholen, de VO-raad, wil dat scholen geld krijgen om alternatieve ruimtes te huren zoals zalen in theaters en hotels. Daar zouden leerlingen en leraren gemakkelijker 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden dan in de school zelf. Eerder bood onder meer bioscoopketen Pathé ruimte aan voor middelbare scholen. Ook TheaterHangaar Events in Katwijk, waar jarenlang de musical Soldaat van Oranje te zien was, is eventueel beschikbaar.