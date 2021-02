Ministerie VWS weet niet wanneer er met fans gevoetbald wordt

De KNVB is woedend over een uitspraak van OMT-lid Andreas Voss, die vooruitlopend op experimenten (de zogenoemde Fieldlabs) met publiek bij evenementen zegt niet te verwachten dat in 2021 volle voetbalstadions vanwege het coronavirus mogelijk zijn. Het ministerie van VWS zegt dat het nog niet kan aangeven wat wanneer mogelijk is.