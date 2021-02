Economische activiteit VS groeit iets sterker in februari

De economische activiteit in de Verenigde Staten groeit deze maand iets sterker in vergelijking met vorige maand. Dat komt vooral voor rekening van de Amerikaanse dienstensector met bijvoorbeeld horeca en detailhandel, geholpen door de gedeeltelijke versoepeling van lockdownmaatregelen.

De graadmeter van Markit die de bedrijvigheid meet in de industrie en dienstensector gaat deze maand licht omhoog naar een stand van 58,8, wat het hoogste niveau is in zes jaar en dus duidt op sterkere groei van de economie in de VS. De grootste economie van de wereld laat sinds de zomer van vorig jaar duidelijk herstel zien van de coronacrisis.

In de Amerikaanse industrie was de groei deze maand wat minder sterk. Dat had onder meer te maken met productieverstoringen in bijvoorbeeld de auto-industrie door tekorten aan chips en het extreme winterweer in de VS, waardoor fabrieken en de olieproductie flink werden ontregeld.