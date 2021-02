Minder druk op Eerste Kamer om stemming over spoedwet

Nu het gerechtshof in Den Haag een week de tijd neemt voor een uitspraak over de avondklok, is de tijdsdruk af van de politieke route. Tot de uitspraak blijft de avondklok van kracht. De Eerste Kamer vergadert de hele dag over een spoedwet die het kabinet voor de zekerheid snel in elkaar zette om onder de avondklok een andere juridische grondslag te leggen.