‘EU moet voorbeeld Australië volgen in aanpak big tech-bedrijven’

Volgens de uitgevers zou ook in de Europese Unie sprake moeten zijn van een bindende arbitrage als het uitgevers en techbedrijven niet lukt om tot overeenstemming te komen over betalingen bij het plaatsen van content op de techplatforms. Zij willen dat er een speciale clausule wordt opgenomen in de in december voorgestelde wetgeving om de grote techbedrijven aan banden te leggen, de zogenoemde Digital Markets Act.

De sector ziet zijn kans schoon om de kwestie nu door te drukken nadat Facebook in reactie op een soortgelijke Australische maatregel geen nieuws meer deelt in dat land. Uitgevers hebben de afgelopen jaren flink aan advertentie-inkomsten verloren door de opkomst van digitale platforms die met de advertentiebudgetten aan de haal gingen.

Auteursrechtwet

Volgens de European Publishers Council is duidelijk dat zonder de Australische aanpak, techbedrijven dreigen weg te lopen van de onderhandelingen, waarbij ze zich mogelijk geheel uit markten terugtrekken. De EU heeft al overeenstemming bereikt over een aparte auteursrechtwet om uitgevers te helpen compensatie te vragen van de platforms, na jaren van onderhandelingen tussen de industrie en beleidsmakers.

Voor sommige uitgevers gaan de regels nog niet ver genoeg. Frankrijk is tot dusver een van de weinige landen die de auteurswet toepast, maar de Franse mededingingsautoriteit moest vorig jaar ingrijpen om Google, dat onderdeel is van Alphabet, te dwingen om te betalen voor het weergeven van nieuws. Toen Frankrijk de wet invoerde, kleedde Google zijn zoekresultaten voor nieuws uit. Begin dit jaar werd afgesproken dat over een individuele licentieovereenkomsten zal worden onderhandeld.

‘De techgiganten vinden nog steeds manieren om zich te onttrekken aan hun verplichtingen jegens uitgevers, zelfs nu de auteursrechtregels van de EU van kracht zijn, aldus Wout van Wijk, uitvoerend directeur van News Media Europe, een overkoepelende organisatie die nationale uitgeversverenigingen vertegenwoordigt. ‘We zouden blij zijn met een clausule die bindende arbitrage verplicht stelt.’