‘Pfizer-vaccin voorkomt ziekte, maar ook besmetting van anderen’

Het virus zou bij ingeënte mensen zonder symptomen 89,4 procent minder overdraagbaar zijn. Bij patiënten die wel symptomen hebben ligt dat percentage zelfs nog hoger, op 93,7. Dat staat in een data-analyse van Pfizer en het Israëlische ministerie van Volksgezondheid waar persbureau Reuters de hand op heeft kunnen leggen. De cijfers zijn nog niet gepubliceerd.

Ook een afzonderlijke studie leverde goed nieuws op. Onderzoekers van het Sheba Medical Center concludeerden dat 7214 ingeënte ziekenhuismedewerkers het virus na 15 tot 28 dagen veel minder snel overdroegen. Het gaat om een reductie van 85 procent bij besmette mensen met symptomen. Als ook asymptomatische patiënten worden meegerekend, gaat het om een afname van 75 procent.

Bescherming omgeving

‘Of het uiteindelijk gaat om een reductie van 75 procent of 90 procent is niet belangrijk. Het is een enorme afname van de overdraagbaarheid”, zei een door Reuters geraadpleegde expert van de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem. ‘Het betekent dat niet alleen de gevaccineerde persoon bescherming geniet. Zijn of of haar omgeving wordt ook beschermd.’

Een epidemioloog van de universiteit van Tel Aviv benadrukte dat meer onderzoek nodig is. Hij zei dat de studie van Sheba belangrijk is, maar was gericht op één medische instelling en een beperkte groep mensen. Ook de gegevens van het ministerie vereisen volgens de deskundige vervolgonderzoek, al zou het wel gaan om bemoedigende cijfers.