Over een week uitspraak in hoger beroep over opheffen avondklok

Het hof doet over een week, op vrijdag 26 februari, uitspraak in het hoger beroep over het afschaffen van de avondklok. De uitspraak is schriftelijk.

De rechtbank in Den Haag gaf actiegroep Viruswaarheid dinsdag gelijk in een door hen aangespannen kort geding tegen de Nederlandse staat over de rechtmatigheid van de avondklok. De Staat tekende meteen hoger beroep aan en haastte zich naar het hof met het verzoek de werking van het vonnis op te schorten. Dat deed het hof dinsdag kort voor 21.00 uur na een chaotisch verlopen zitting. De avondklok blijft daardoor in elk geval tot de uitspraak in hoger beroep gehandhaafd.

Willem Engel, voorman van Viruswaarheid, noemde het "een vreemde gang van zaken" dat de uitspraak een week op zich laat wachten. "Eerder deze week was er ontzettende haast, nu moeten we een week wachten." De voorzitter van het hof gaf aan "grondig" over de kwestie te moeten nadenken.

Stemmingen

Overigens blijft de avondklok hoogstwaarschijnlijk sowieso van kracht. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer ging donderdag tijdens een ingelast debat akkoord met de spoedwet voor de avondklok. De Eerste Kamer stemt zo goed als zeker vrijdag ook in.

De voorzieningenrechter oordeelde eerder deze week dat de avondklok geen maatregel is waarmee niet kan worden gewacht "zoals bijvoorbeeld het geval is bij een dijkdoorbraak". De avondklok maakt "een vergaande inbreuk op het recht op bewegingsvrijheid en de persoonlijke levenssfeer", aldus de rechter, en gaf daarmee Viruswaarheid gelijk in het kort geding.