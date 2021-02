Studenten en docenten UvA en HvA krijgen phishingmails na aanval

Studenten en medewerkers van de Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Hogeschool van Amsterdam (HvA) worden de laatste dagen benaderd door phishers, die nepmails sturen in de hoop dat ze gebruikersnamen en wachtwoorden in handen krijgen als mensen erin trappen. In de mails staat dat mensen hun account moeten controleren of hun wachtwoord moeten veranderen, omdat de beide instellingen zijn getroffen door een cyberaanval.