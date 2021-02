Havenbedrijf Rotterdam voelt impact crisis, herstel al ingezet

De overslag in de Rotterdamse haven is in 2020 als gevolg van de coronacrisis gedaald. Maar de daling bleef enigszins beperkt door herstel in de tweede helft van het jaar, meldde het Havenbedrijf Rotterdam in zijn jaarbericht. Daaruit kwam ook naar voren dat het bedrijf ondanks de crisis meer winst boekte dan een jaar eerder.

De totale overslag kwam uit op 436,8 miljoen ton. Dat is bijna 7 procent minder dan in 2019. In april waarschuwde het havenbedrijf nog dat de overslag in heel 2020 mogelijk tot 20 procent zou kunnen terugvallen als gevolg van de crisis. In de tweede helft van 2020 bleef de krimp echter beperkt tot 4,6 procent.

President-commissaris Allard Castelein is trots op de prestaties van zijn onderneming. ‘Ondanks de coronacrisis heeft het Havenbedrijf een beter financieel resultaat gerealiseerd”, zegt hij. Het bedrijf boekte een winst van bijna 352 miljoen euro, tegen 239 miljoen euro een jaar eerder. Het havenbedrijf profiteerde onder meer van eenmalige extra inkomsten uit terreinverhuur.

Sterk herstel

De daling bij de voor Rotterdam erg belangrijke containeroverslag bleef beperkt tot iets meer dan 1 procent. In de eerste helft van het jaar liep de vraag naar goederen sterk terug, eerst in China en later in Europa. ‘Sinds de zomer trad echter een sterk herstel van volumes op, omdat consumenten hun geld vooral uitgaven aan fysieke goederen in plaats van aan diensten”, aldus het havenbedrijf.

Er werd vorig jaar met name veel minder ijzererts, kolen en ruwe olie overgeslagen. De aanvoer van ijzererts en kolen verminderde volgens het havenbedrijf vooral door de sterk gedaalde Duitse staalproductie. Bij de afhandeling van biomassa was sprake van een verdubbeling van de overslag. Dat komt doordat er extra werd verstookt in de elektriciteitscentrale van RWE in Geertruidenberg.

Investeringen

De ontwikkeling van de overslagvolumes in 2021 zal volgens het Havenbedrijf Rotterdam afhangen van de effectiviteit van de wereldwijde vaccinatiecampagnes. Een terugkeer naar de volumes van voor de coronapandemie lijkt de onderneming nog onwaarschijnlijk, vanwege de matige vooruitzichten voor economisch herstel.

Havenbedrijf Rotterdam verwacht verder de komende vijf jaar zo’n 1,5 miljard euro te investeren in de energietransitie, digitalisering en infrastructuur.