AEX lijkt te herstellen, beleggers verwerken cijfers Besi en Galapagos

Beleggers op de Amsterdamse aandelenbeurs verwerken vrijdag de resultaten van onder meer biotechnologiebedrijf Galapagos en chipbedrijf Besi. Ook bodemonderzoeker Fugro gaf inzicht in de prestaties in het coronajaar 2020. De Amsterdamse aandelenbeurs lijkt op basis van de openingsindicatoren wat op te veren. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting licht hoger openen, na de verliesbeurten in de afgelopen dagen.

Galapagos gaat zijn ontwikkelingspijplijn tegen het licht houden. De stap volgt op teleurstellende resultaten bij een aantal recente testen met mogelijke medicijnen van de biotechnoloog. De tegenvallers hadden tot gevolg dat Galapagos zijn grote deal met de Amerikaanse farmaceut Gilead moest herzien. Het bedrijf leed daardoor een verlies van 311 miljoen euro in 2020. Een jaar eerder werd door de deal met Gilead nog een winst van 148,7 miljoen euro geboekt.

Besi wist in het vierde kwartaal toch een kleine omzetgroei te realiseren. De toeleverancier van de chipsector versloeg daarmee zijn eigen verwachtingen, die uitgingen van een omzetdaling tot 15 procent. Topman Richard Blickman sprak van ‘indrukwekkende’ resultaten in het jaar 2020, dat werd gekenmerkt door de coronacrisis, de handelsspanningen tussen de VS en China en de tegenwind in de autosector. Voor het eerste kwartaal rekent Besi op een omzetstijging van 30 tot 40 procent.

Coronavirus

Fugro zag de omzet vorig jaar dalen en leed een verlies van 74 miljoen euro. De bodemonderzoeker, die veel oliebedrijven als klant heeft, kampte met de effecten van de coronacrisis en de lagere olieprijzen. Het bedrijf wist dat deels op te vangen door een sterke groei bij offshore windprojecten. Ook voor 2021 verwacht Fugro dat offshore wind een aanhoudende groei zal laten zien. De olie- en gasmarkt zal volgens het bedrijf dit jaar volatiel blijven.

In de strijd tegen het coronavirus blijkt uit onderzoek dat de nieuwste coronavariant die op een zorgwekkende manier is gemuteerd, inmiddels is aangetroffen in veertien landen. Nederland staat nog niet op de lijst, maar de variant is ook hier al twee keer ontdekt. Gevreesd wordt dat de bestaande vaccins minder effectief zijn tegen deze variant van het coronavirus. In Japan zijn meer dan negentig besmettingsgevallen van de nieuwste variant zijn aangetroffen.

De euro was 1,2095 dollar waard, tegenover 1,2076 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 1,1 procent tot 59,83 dollar. Brentolie kostte 0,9 procent minder op 63,36 dollar per vat.