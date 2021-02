CNV: rouwende werknemer verdient meer aandacht

Volgens CNV-voorzitter Piet Fortuin hadden en hebben rouwende werknemers het ook extra zwaar door de geldende coronamaatregelen, waardoor ze al weken thuis zitten en beperkt worden in contacten met onder andere collega’s. Daarnaast moeten ook begrafenissen in aangepaste vorm plaatsvinden.

Volgens CNV krijgt 1 op de 10 werkenden een burn-out na het verlies van een dierbare. Ruim een vijfde van de werknemers krijgt volgens CNV te weinig steun van zijn werkgever om goed te kunnen functioneren. Een kwart van de werknemers zou door het verlies niet in staat zijn om goed te functioneren. Volgens Fortuin liggen de werkelijke cijfers nu hoger. ‘Er is immers weinig contact en hierdoor veel stil verdriet. We lopen hierdoor het hoge risico dat mensen langer uitvallen door rouw.’

Het CNV roept personeelsmanagers, leidinggevenden en werkgevers op om vooral nu extra oog te hebben voor werknemers die te maken hebben met verlies en staat hen waar nodig bij met advies. Het CNV pleit ook voor een flexibel opneembaar rouwverlof van twee weken.