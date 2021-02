Rotterdamse haven komt met overslagcijfers over coronajaar

Het Havenbedrijf Rotterdam presenteert vrijdag de jaarlijkse overslagcijfers voor de Rotterdamse haven. Door de coronacrisis zijn er waarschijnlijk flink minder goederen overgeslagen. Het is vooral de vraag hoe de haven de laatste maanden van het jaar is doorgekomen, toen in veel landen weer nieuwe lockdowns werden afgekondigd en economieën nieuwe klappen kregen. Dat is ook het tijdvak vlak voordat de overgangsperiode voor de brexit ten einde kwam.

Tot en met het derde kwartaal bedroeg de overslag 322,3 miljoen ton. Dat is bijna 9 procent minder dan dezelfde periode een jaar eerder. De daling betrof vooral de overslag van ruwe olie, ijzererts, kolen en olieproducten. In de voor Rotterdam belangrijke containeroverslag bleef de afname bijvoorbeeld beperkt. En bij zogeheten agribulk, zoals granen en zaden, was juist sprake van een toename omdat er hiervan meer werd geïmporteerd.

Havenbedrijf-topman Allard Castelein was na het derde kwartaal ‘optimistisch’ over de wederopleving van internationale handelsstromen en over de veerkracht van de economie. De havenbaas benadrukte wel dat het tempo van het verder herstel mede afhankelijk zou zijn van de verdere ontwikkelingen rondom de virusuitbraak. Ook was toen nog veel onduidelijk over de impact van de brexit.