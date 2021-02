Hof behandelt opheffen avondklok in spoedzitting

Bij het gerechtshof in Den Haag dient vrijdag in hoger beroep het kort geding tussen actiegroep Viruswaarheid en de Staat, over het opheffen van de avondklok. De rechtbank bepaalde dinsdag dat de avondklok per direct moet worden opgeheven, omdat de juiste wettelijke basis ervoor ontbreekt. De Staat tekende per kerende post hoger beroep aan en haastte zich naar het hof met het verzoek de werking van het vonnis op te schorten.

Dat deed het hof, na een chaotisch verlopen zitting. De avondklok bleef daardoor in elk geval voorlopig gehandhaafd. Vrijdag moet het hof in een spoedzitting inhoudelijk met de zaak aan de slag. De uitspraak zal volgens het hof op dezelfde dag ‘of kort daarna’ volgen.

Jeroen Pols en Willem Engel, voormannen van Viruswaarheid, verweten het hof tijdens de zitting dinsdag vooringenomenheid en wraakten de rechters. Een wrakingskamer wees dat verzoek af. Na de uitspraak zeiden Pols en Engel boos dat het hof de geloofwaardigheid van de rechtspraak ‘om zeep’ had geholpen en ‘een grote fout’ had gemaakt.

Namens de Staat lichtte RIVM-directeur Jaap van Dissel besmettingscijfers en -grafieken toe, ter onderbouwing van de stelling dat de avondklok bittere noodzaak is.

De spertijd - tussen 21.00 uur en 04.30 uur - is ingesteld op basis van een noodwet, waarin staat dat een kabinet in noodgevallen regels kan invoeren zonder overleg met de Tweede en de Eerste Kamer. Volgens de rechter die Viruswaarheid in eerste instantie in het gelijk stelde, was de avondklok geen maatregel waarmee niet kan worden gewacht ‘zoals bijvoorbeeld het geval is bij een dijkdoorbraak”. De avondklok maakt ‘een vergaande inbreuk op het recht op bewegingsvrijheid en de persoonlijke levenssfeer”, aldus de rechter.

De zitting wordt rechtstreeks uitgezonden via een livestream.