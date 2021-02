Congres VS gaat topmannen techbedrijven horen over misinformatie

‘Of het nu gaat om onwaarheden over het Covid-19-vaccin of onterechte claims van verkiezingsfraude, deze online platforms hebben ervoor gezorgd dat verkeerde informatie zich verspreidde, waardoor nationale crises werden geïntensiveerd met echte, grimmige gevolgen voor de volksgezondheid en veiligheid”, stellen de hoofden van de commissies in een verklaring over de hoorzitting.

Zuckerberg, Pichai en Dorsey hebben eerder al getuigd voor het Congres, toen concludeerde een commissie van het Huis van Afgevaardigden dat Facebook, Apple, Google en Amazon op grote schaal misbruik maken van hun dominante positie op de markt voor onlinediensten. Er werd onder meer voorgesteld het mogelijk te maken de techreuzen te verbieden om in bepaalde overlappende markten actief te zijn.

Grote social mediabedrijven liggen al langere tijd onder vuur vanwege politieke misinformatie en manipulatie, die volgens deskundigen met name in verkiezingstijd welig tiert op de platformen. Facebook maakte donderdag nog bekend meer te gaan doen om misinformatie over klimaatverandering aan banden te leggen. Zo zegt de techgigant samen te werken met experts van verschillende Amerikaanse universiteiten om ‘mythes over het klimaat’ te ontkrachten. Ook zei topman Zuckerberg eerder dat Facebook ‘de temperatuur’ op zijn platform ‘wil verlagen’ door opruiende politieke berichten beter te weren.