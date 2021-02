Commotie over inentingen op Curaçao

Curaçao wil woensdag 24 februari beginnen met het vaccineren van de bevolking tegen corona. Dat heeft de regering donderdag bekendgemaakt. Tegelijkertijd is er bij de autoriteiten angst over het aantal mensen dat zich daadwerkelijk wil laten inenten.

Amparo dos Santos, leider van oppositiepartij Kòrsou di Nos Tur (’Curaçao is van ons allemaal’) met twee zetels in het parlement, raadde deze week de bevolking aan om zich niet te laten vaccineren. Volgens de partijleider is het beter om water met citroen te drinken en aspirine te slikken.

Minister van Gezondheid Zita Jesus-Leito noemde die oproep donderdag ‘erg onverantwoord”. Curaçao wil juist een zo groot mogelijk aantal burgers vaccineren. Er wordt begonnen met 60-plussers en mensen die werkzaam zijn in de zorgsector.

Op het eiland heerst volgens de minister veel angst voor de vaccinatie. Zo is er een groep mensen die vindt dat de vaccinatie wel erg snel op de markt is gebracht; ze wantrouwen het wetenschappelijke onderzoek. Ook is er bij sommige mensen angst over eventuele bijwerkingen. Jesus-Leito wil de komende tijd met voorlichting die vrezen wegnemen.