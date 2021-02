Weer rellen in Spanje vanwege arrestatie rapper

In meerdere Spaanse steden zijn donderdag opnieuw honderden mensen de straat opgegaan om te demonstreren voor het vrijlaten van de rapper Pablo Hasél. Hij zit vast vanwege het beledigen van de Spaanse koning in een liedje. In onder meer Barcelona en Valencia waren er ook weer ongeregeldheden bij de demonstraties, aldus Spaanse media. In Baskenland was er in meerdere steden vreedzaam protest voor de vrijlating van Hasél. Daar deden honderden mensen aan mee.

In Barcelona gooien demonstranten een barricade op en werd er met stenen naar de politie gegooid. Ook werden op een aantal plekken kleine brandjes gestookt. Volgens lokale media werden ruiten ingegooid van het pand waar de krant El Periodico zetelt. Zeker acht mensen zijn gearresteerd.

Ook in de Catalaanse steden Tarragona, Sabadell, Girona, Lleida en in Biskaje (Baskenland) waren protesten. Meerdere mensen raakten gewond, waaronder een politieagent die een steen tegen zijn hoofd kreeg. In Valencia arresteerde de politie acht mensen.

De protesten begonnen dinsdag in de regio Catalonië, waar de 32-jarige Hasél vandaan komt. Hij werd dinsdag opgepakt nadat hij in 2018 was veroordeeld tot negen maanden cel vanwege majesteitsschennis en verheerlijking van geweld en terrorisme in zijn teksten. Hij weigerde de gevangenis in te gaan en had zich verschanst in de universiteit van zijn geboorteplaats Lleida (Lerida). De afgelopen twee dagen zijn tientallen mensen gewonden geraakt en zeker vijftig mensen gearresteerd tijdens demonstraties tegen zijn arrestatie.