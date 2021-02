Eerste hulp bij kerkdienst

Mariska Hardeman, lid van de Hervormde Gemeente van Westbroek, maakte ‘preekschrijfkaarten' voor haar kinderen, toen ze merkte dat zij de kerkdienst niet goed konden volgen. Het was voor hen ‘een onoverzichtelijke brij en een lange zit', zegt ze. Al snel gebruikte de hele gemeente haar preekschrijf-kaarten en ze ging ermee naar de HGJB, de jongerenorganisatie van de Gereformeerde Bond binnen de PKN. Nu kan iedereen daar gratis de kaarten downloaden via de website. Als eerste is er een themareeks over de lijdenstijd. Pictogrammen verbeelden de onderdelen van de liturgie en helpen de allerjongsten op weg. Vragen en een thematische bingo moeten iets oudere kinderen helpen hun aandacht bij de preek te houden. <