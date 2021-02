Venezuela start vaccinaties met Spoetnik V-vaccin

Venezuela is begonnen met het inenten van zorgpersoneel met het Russische coronavaccin Spoetnik V. Het is de eerste stap in de vaccinatiecampagne van het Zuid-Amerikaanse land. Tegen het eind van dit jaar wil de regering zeventig procent van de bevolking hebben ingeënt, zei minister Carlos Alvarado van Volksgezondheid donderdag.

Naast medisch personeel moeten ook agenten, soldaten, parlementariërs en andere ambtenaren voorrang krijgen bij het vaccineren. President Nicolás Maduro zei woensdag dat in april op grote schaal gevaccineerd zal gaan worden en ook ouderen snel aan bod komen. Venezuela heeft een overeenkomst gesloten voor 10 miljoen doses van het Spoetnik-vaccin. Eerder werkte het land ook al mee aan testen met het Russische coronamiddel.

De regering heeft via COVAX, het vaccinatieprogramma van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), ook 1,4 tot 2,4 miljoen doses van het vaccin van AstraZeneca gereserveerd. Het is echter nog niet duidelijk wanneer die geleverd zullen worden. Volgens de Pan-Amerikaanse gezondheidsorganisatie, een regionale tak van de WHO, moet Venezuela eerst nog een aanbetaling van achttien miljoen dollar voldoen.

In Venezuela zijn volgens de officiële cijfers meer dan 134.000 gevallen van het coronavirus vastgesteld en zijn bijna 1300 mensen aan Covid-19 bezweken. Mensenrechtenorganisaties, waaronder Human Rights Watch, trekken die cijfers echter in twijfel en denken dat de cijfers hoger liggen.