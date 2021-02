Doden bij jihadistische aanslagen in Burkina Faso en Mali

De aanslag in Burkino Faso vond donderdagochtend plaats op een markt tussen de steden Markoye en Tokabangou, waarbij negen mensen overleden en negen gewonden vielen. In Mali vielen schutters woensdag twee dorpen binnen in de centrale Mopti-regio. Ook werd er donderdag geschoten op de autoweg tussen Sevare and Bankass. Bij de aanslagen in Mali vielen in totaal negen doden.

Mali, Burkina Faso en buurland Niger kampen al jaren met aanslagen door gewapende fundamentalisten die banden hebben met al-Qaeda en IS. Sinds het begin van het jaar zijn er al 150 burgers gedood door jihadistische aanvallen, waarbij 100 bij een aanval op twee dorpen in Niger. Door het geweld zijn de afgelopen jaren duizenden burgers en militairen om het leven gekomen.