Galapagos bezint zich na recente tegenvallers

Biotechnologiebedrijf Galapagos gaat zijn ontwikkelingspijplijn tegen het licht houden. Na teleurstellende resultaten bij een aantal recente testen met mogelijke medicijnen, is dat noodzakelijk. De onderneming kan dan ook nog niets zegen over hoeveel geld het dit jaar denkt uit te trekken voor onderzoek en ontwikkeling.

Afgelopen jaar was een ‘bewogen jaar”, zegt topman Onno van der Stolpe. Hij wijst op de goedkeuring van reumamiddel filgotinib op de Europese en Japans markt. Het feit dat het middel in de Verenigde Staten niet wordt goedgekeurd, werpt daar echter een schaduw overheen. Dat leidde bovendien tot een herziening van een grote deal met de Amerikaanse farmaceut Gilead.

Die betaalde in 2020 wel mijlpaalbetalingen ter waarde van ruim 90 miljoen euro voor de goedkeuringen in Japan en Europa. De omzet van Galapagos bedroeg mede daardoor 530,3 miljoen euro. Dat was aanzienlijk lager dan in 2019 toen Galapagos de deal met Gilead afsloot en in één keer 667 miljoen euro ontving.

Ontwikkelingskosten

Tegenover de omzet van 2020 stond het feit dat Galapagos 523,7 miljoen euro aan ontwikkelingskosten uitgaf. Met alle overige kosten meegerekend bleef een verlies van 311 miljoen euro over. Een jaar eerder werd door de deal met Gilead nog een winst van 148,7 miljoen euro in de boeken gezet.

Sinds juli 2019 ging de koers van het aandeel Galapagos lange tijd omhoog. Door de tegenvallers met filgotinib en de herziene deal zakte de prijs per aandeel al flink. Toen eerder deze maand een test naar een middel tegen longfibrose werd stopgezet kelderde het aandeel opnieuw. Van een piek in februari vorig jaar van meer dan 252 euro ging de prijs van een aandeel Galapagos omlaag naar 69,30 bij het slot van de handel donderdag. Dat niveau is gelijk aan dat van april 2019 voordat de koers door de deal met Gilead werd opgestuwd.