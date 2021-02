Amerikaanse verkenner Perseverance geland op Mars

Een Amerikaans karretje is donderdag veilig en wel op de planeet Mars geland. Kort erna stuurde hij zijn eerste foto's naar de aarde. De onbemande verkenner Perseverance (Volharding) moet helpen duidelijk maken of op Mars ooit leven mogelijk is geweest.

De Perseverance, eind juli gelanceerd, heeft een reis van 480 miljoen kilometer achter de rug. Voor de landing schoot hij met een snelheid van ongeveer 20.000 kilometer per uur de dunne dampkring van Mars in. Zeven minuten later zakte hij, bungelend aan een parachute, met ongeveer 3 kilometer per uur het laatste stukje naar beneden.

De werkplek van de Perseverance is de krater Jezero. Miljarden jaren geleden, toen op Mars water zou hebben gestroomd, mondde daar mogelijk een rivier uit in een meer. De Perseverance moet onder meer stenen en grond onderzoeken. Daarvoor beschikt de verkenner over meer dan twintig camera's en een boor. Het apparaat moet tientallen bodemmonsters verzamelen in buisjes. Die worden achtergelaten op het oppervlak.

2028

In 2028 moet een Europese verkenner aankomen op Mars om de buisjes van de Perseverance te verzamelen. Die verzamelaar moet vervolgens opstijgen en in een baan rond Mars komen. Daar moet hij de monsters overdragen aan een Europees ruimtevrachtschip, dat in 2031 met het Marsmateriaal moet aankomen op aarde. Wetenschappers kunnen dan in laboratoria verder onderzoek doen.

De Perseverance heeft ook een ruimtehelikopter meegenomen naar Mars. Die helikopter, de Ingenuity (Vindingrijkheid), moet ongeveer vijf keer rondvliegen, telkens enkele honderden meters verder. Daarbij moet de helikopter onder meer zien om te gaan met de lage luchtdruk. De luchtdruk op het oppervlak van Mars is te vergelijken met de druk op 30 kilometer hoogte op aarde. Zo hoog kunnen aardse helikopters niet vliegen. Als de technologie op Mars werkt, kunnen helikopters helpen om een buitenaardse bestemming veel sneller te verkennen.