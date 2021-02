Game-ontwikkelaar Bungie opent kantoor in Amsterdam

Het Amerikaanse gamesbedrijf Bungie opent volgend jaar een kantoor in Amsterdam. Daar wil de onderneming de marketingtak en het onderdeel dat zich bezighoudt met het uitgeven van computerspellen gaan onderbrengen. Het is niet direct duidelijk hoeveel banen de komst van Bungie naar Amsterdam gaat opleveren.

De ontwikkeling van de spellen blijft op het hoofdkantoor in Bellevue bij Seattle. Dat hoofdkantoor gaat Bungie ook fors uitbreiden. Van de huidige 7800 vierkante meter gaat dat naar meer dan 19.000 vierkante meter.

Bungie is bekend van het computerspel Destiny 2 en maakte eerder spellen Halo en Myst. In 2000 werd Bungie overgenomen door Microsoft, maar zeven jaar later werd het bedrijf weer op eigen benen gezet. Het bedrijf werkte daarna lang samen met grote game-uitgever Activision Blizzard, maar ging in 2019 zijn eigen weg. Een jaar eerder had NetEase al 100 miljoen dollar in het bedrijf geïnvesteerd om te werken aan nieuwe spellen die niets met Destiny te maken hebben.