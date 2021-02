Nieuwste zorgwekkende coronavariant al opgedoken in 14 landen

De nieuwste coronavariant die op een zorgwekkende manier is gemuteerd, is inmiddels aangetroffen in veertien landen, zo blijkt uit een internationaal overzicht dat onderzoekers van onder meer de Universiteit van Edinburgh bijhouden. Nederland wordt daar nog niet op vermeld, maar variant B.1.525 is ook hier al twee keer ontdekt.

De landenlijst maakt duidelijk dat de virusvariant zich al wereldwijd verspreidt: van Australië tot de Verenigde Staten en van Ghana tot België. Hij is in totaal nu 142 keer aangetoond.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldde eerder dat de bewuste versie van het virus is gevonden in de regio’s Rotterdam-Rijnmond en Limburg Noord. Het instituut doet nog nader onderzoek, net als onder meer de Britse en Deense gezondheidsdiensten.

Invloed vaccins

Wat ‘extra alarmerend’ is aan variant B.1.525, is dat hij een mutatie bevat die ook zit in andere problematische versies van het virus, zoals de Zuid-Afrikaanse en Braziliaanse varianten, zegt een woordvoerder van het RIVM. ‘Deze mutatie lijkt van invloed te zijn op de werking van de huidige generatie vaccins”, aldus de woordvoerder.

Het ziet ernaar uit dat in deze varianten het zogeheten spike-eiwit dusdanig is veranderd, dat de stekeltjes van het virus zich beter aan menselijke cellen kunnen vastklampen. De mutatie die dat veroorzaakt, wordt aangeduid als E484K. Een gemuteerde versie van de wijdverbreide Britse variant heeft dezelfde verandering ondergaan. Deze variant is tot nog toe één keer aangetroffen in Nederland. Variant B.1.525 is ook nog op een andere manier gemuteerd. Die verandering wordt aangeduid als F888L.

Verenigd Koninkrijk

De nieuwe mutant is het vaakst gedetecteerd in het Verenigd Koninkrijk, 44 keer. In Denemarken is hij nu 35 keer gemeld, in Nigeria 29 keer, in de VS 12 keer en in Frankrijk 5 keer. Verder is de mutant onder meer opgedoken in België en Ghana. Dat de meeste gevallen in het Verenigd Koninkrijk zijn gevonden, wil niet zeggen dat deze variant daar echt het vaakst voorkomt. In het land worden coronamonsters massaal onderworpen aan genetisch onderzoek. Sinds deze variant werd ontdekt zijn al 85.000 monsters op deze manier geanalyseerd. In Nigeria is dat bijvoorbeeld maar met 125 monsters gedaan.

Volgens het RIVM is de nieuwe variant voor het eerst gemeld in Denemarken. De meldingen die de Schotse onderzoekers bijhouden, laten zien dat hij daar in een monster van 11 januari werd aangetroffen. Een Brits monster dat is gedateerd op 15 december bleek de nieuwe virusversie echter ook al te bevatten, net als een Nigeriaans monster van 29 december. De monsters die in Nederland positief bleken op de nieuwe versie van het virus zijn twee à drie weken geleden afgenomen, aldus de RIVM-woordvoerder.