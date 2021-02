Vastgoedbeleggers hekelen huurbevriezing sociale huur

De vereniging van institutionele vastgoedbeleggers IVBN is met stomheid geslagen door de aangekondigde bevriezing van de huren in de sociale sector. De beleggers vinden, net als koepel van woningcorporatie Aedes, dat maatwerk een betere oplossing was geweest. Nu profiteren namelijk ook mensen die dat helemaal niet nodig hebben, aldus IVBN.

Directeur Frank van Blokland van IVBN wijst er verder op dat door de huurbevriezing investeringen in nieuwbouw en verduurzaming vertraging oplopen. De leden van de IVBN, die vooral voor pensioenfondsen en levensverzekeraars werken, hebben daar minimaal de inflatiecorrectie voor nodig.

Ook Vastgoed Belang, de vereniging van particuliere beleggers in vastgoed, is teleurgesteld in het plan van het demissionaire kabinet die volgens de branchevereniging vooral nadelen kent. Zij zien behalve problemen voor nieuwbouw en verduurzaming ook minder ruimte voor betalingsregelingen voor mensen die in financiële problemen zijn geraakt.

Compensatie

Wat Vastgoed Belang ook dwarszit is dat minister Ollongren heeft aangekondigd grote verhuurders te zullen compenseren. Kleinere beleggers die hun geld in vastgoed staken als oudedagsvoorziening kunnen niet op steun rekenen.

De club van kleine vastgoedbeleggers wijst erop dat hun leden alleen de gemeentelijke belastingen al meer dan 5 procent zagen stijgen. Vastgoed Belang hekelt dan ook dat de overheid de belastingen niet ook bevriest. ‘Het is onacceptabel en juridisch ook onhoudbaar als uitsluitend kleine verhuurders niet op compensatie kunnen rekenen. Dat is absoluut onevenwichtig.’