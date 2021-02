Erdogan klaagt oppositie aan na kritiek over dode gijzelaars

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan klaagt oppositieleider Kemal Kilicdaroglu aan, omdat die kritiek heeft gegeven op de mislukte redding van Turkse gijzelaars in Noord-Irak. Dertien landgenoten werden zondag dood aangetroffen tijdens een Turks offensief tegen de verboden Koerdische Arbeiderspartij PKK.

Erdogan eist 500.000 lira (ongeveer 59.000 euro) van Kilicdaroglu, die dinsdag zei dat de slachtoffers ongedeerd bevrijd hadden moeten kunnen worden. De president meent dat de leider van de grootste oppositiepartij CHP de ‘eer en reputatie’ van Erdogan zou willen schaden met de beweringen, door de PKK te vrijwaren en Erdogan schuldig te verklaren. Dit zou ‘ongefundeerd’ zijn en een ‘serieuze aanval’ op zijn rechten.

Turkije begon vorige week een grootschalige militaire operatie tegen de PKK in de Noord-Iraakse provincie Dohuk. Zondag ontdekte het Turkse leger de lichamen van de dertien ontvoerde Turken, onder wie soldaten en politieagenten, in een grot in het gebied, op ongeveer 20 kilometer ten zuiden van de Turkse grens.

Executie

Ankara stelt dat de PKK de gijzelaars heeft geëxecuteerd. De PKK ontkent dit en zegt dat de gijzelaars zijn omgekomen bij bombardementen door het Turkse leger en gevechten. De gijzelaars zouden vijf tot zes jaar zijn vastgehouden door de PKK. Een deel van hen zou in Turkije zijn ontvoerd en vervolgens meegenomen naar Irak.

De Verenigde Staten lieten maandag weten Turks-Koerdische PKK-terroristen verantwoordelijk te houden voor de dood van de gijzelaars.