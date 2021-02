Entertainmentbranche voorzichtig enthousiast over testbewijzen

De evenementenbranche reageert met voorzichtig enthousiasme op het mogelijk invoeren van een coronatestbewijs. Donderdag werd bekend dat het kabinet hier op korte termijn een besluit over wil nemen. Zo’n testbewijs kan mensen bij een negatieve coronatest de vrijheid geven een bezoek aan theater, bioscoop of evenement te brengen. Voor de branche de mogelijkheid om de deuren weer te openen, maar er zijn ook zorgen over bijvoorbeeld de privacy en de snelheid waarmee een mogelijke app wordt ontwikkeld.

‘Hartstikke goed”, noemt Willem Westermann van de Vereniging van Evenementenmakers het dat het ministerie van Volksgezondheid bezig is met de ontwikkeling van een coronatestbewijs om zo versneld versoepelingen door te voeren. ‘We zullen toe moeten naar een beloning om te testen, zodat je weer dingen kan doen.’ Dat de capaciteit om te testen steeds verder wordt uitgebouwd, helpt daarbij, zegt Westermann. ‘Als mensen naar een evenement komen en niet gevaccineerd zijn, gaan ze langs een teststraat en kunnen bij de voordeur hun bewijs tonen.’

Ook Jolanda Jansen, directeur van Ahoy en woordvoerder van de Alliantie van Evenementenbouwers, is blij met de stap. ‘Wij zeggen al heel lang dat we veel mogelijkheden zien om met sneltesten een veilige omgeving te realiseren. Als dat het hulpmiddel is om weer verantwoord een groep mensen bij elkaar te brengen, dan is het ieders keuze een sneltest te ondergaan en vervolgens zonder de anderhalve meter naar een evenement te komen.’

Controleerbaar

Maar hoe dat testbewijs aan de ontvangende partijen wordt aangeboden, is voor verschillende vertegenwoordigers een zorg. ‘Het is alleen een optie als de app ook echt werkt. Het moet terug te herleiden zijn naar een individu, het moet controleerbaar zijn”, zegt Berend Schans, directeur Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals (VNPF). En daar ligt het schenden van privacy op de loer. ‘Als je mensen vraagt informatie te delen over de gezondheid, gaat dat over privacy”, zegt Schans. De VNPF-directeur denkt dat het ontwikkelen van de app, zeker met de verkiezingen ook nog in aantocht, lang kan duren. Toch is hij voorstander van het bewijs, aangezien het ‘een goede stap op de routekaart is om uit de beperkende coronamaatregelen te komen”.

Ook de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) denkt dat er veel haken en ogen aan het bewijs zitten en is niet overtuigd dat het juridisch standhoudt. ‘Mag je mensen weigeren op basis van wel of geen bewijs hebben? Daarnaast speelt de avg (Algemene verordening gegevensbescherming) ook mee”, zegt een woordvoerder over regels rondom het verwerken van persoonsgegevens. Voordat de VSCD dit bij goedkeuren van de overheid zou gebruiken, wil ze ook eerst de bezoekers om hun mening vragen. ‘We willen ook peilen onder leden of ze dit zien zitten: wie wel en wie niet?’

Volgens Ahoy-directeur Jansen is het aan de overheid om de regels over privacy op te stellen. ‘Wij volgen de regelgeving, dat doen we altijd. Als iemand een kaartje koopt, houden wij ons ook aan de avg.’ Bovendien wil de directeur niet iemands gezondheidsgegevens opslaan. ‘Als er aan de deur maar iets groen oplicht, via een polsbandje of een app op een telefoon. Net als bij een toegangskaartje, zodat wij weten dat iemand negatief getest is.’