Ziekenhuizen Texas tijdens vrieskou bedreigd door watertekorten

Ziekenhuizen in de Amerikaanse staat Texas hebben tijdens het dodelijke winterweer te maken met watertekorten. Dat dwingt de autoriteiten om naar creatieve oplossingen te zoeken, schrijft de krant Washington Post. In de zuidelijke miljoenenstad Houston wordt een watervoorraad gebruikt die normaliter is bestemd voor het sproeien van parken. Ook wordt supermarkten gevraagd al het water dat ze kunnen missen naar medische instellingen te sturen.

Texas gaat al dagen gebukt onder extreem winterweer. Miljoenen huishoudens kwamen zonder stroom te zitten en ook ziekenhuizen bleven niet gespaard. Het gaat in San Antonio om zeker vijf instellingen. Die kampen met problemen als lage waterdruk en stroomstoringen. In zeker één geval moest een noodgenerator worden aangezet. Ook in steden als Austin en Houston hebben zorginstellingen te maken met dergelijke problemen. Sommige ziekenhuizen proberen patiënten over te plaatsen, maar dat is tijdens de coronacrisis lastig.

De waterproblemen hebben volgens de krant Houston Chronicle meerdere oorzaken. Waterleidingen barsten open en de apparatuur in drinkwaterinstallaties laat het afweten. Inwoners van Houston kregen de instructie kraanwater eerst te koken voor consumptie.

Water besparen

Met allerlei oplossingen wordt geprobeerd medische instellingen toch draaiende te houden. Een bestuurder van ziekenhuis Houston Methodist zei dat water wordt bespaard door mensen minder te laten douchen. Ook maken medewerkers hun handen schoon met handalcohol, in plaats van water en zeep. In St. David’s South Austin Medical Center gebruikten medewerkers vanwege de watertekorten vuilniszakken om poep uit toiletten te scheppen. Daar wordt nu geprobeerd om mobiele toiletten te regelen.

Sommige patiënten zijn er niet gerust op. Een 71-jarige dialysepatiënt zei op televisie te vrezen dat watertekorten zijn behandeling in de weg staan. ‘Ik vreesde voor mijn leven”, zei de man, die erop wees dat water wordt gebruikt in dialyseapparaten. ‘Als de waterdruk wegvalt, werkt onze apparatuur niet meer.’