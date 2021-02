Winkelketens Miss Etam en Steps failliet verklaard

Winkelketens Miss Etam en Steps zijn nu echt failliet. Volgens vakbond AVV is het faillissement uitgesproken dat werknemers samen met de bond vorige week zelf hadden aangevraagd. ‘Uiteraard is het jammer dat er hiermee ruim driehonderd werknemers op straat komen te staan, maar dit einde was al bijna onvermijdelijk”, laat vakbondsvoorzitter Martin Pikaart weten.

Het was al bekend dat faillissement dreigde, aangezien eigenaar NXT Fashion er niet in slaagde de salarissen over de maand januari te betalen. NXT Fashion verkeerde afgelopen dagen al in surseance. Dat uitstel van betaling had het concern zelf aangevraagd. Door de coronasluiting van de 44 winkels was het bedrijf naar eigen zeggen in grote financiële problemen beland. Ook heeft uitkeringsinstantie UWV het verzoek voor het gebruikmaken van de steunmaatregelen voor getroffen bedrijven afgewezen.