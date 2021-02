Winst ECB valt met bijna een derde terug

Onder de streep bleef zo'n 1,6 miljard euro over, tegen 2,4 miljard euro een jaar eerder. De winst wordt in zijn geheel onder de nationale centrale banken van het eurogebied verdeeld. In Nederland is dat De Nederlandsche Bank (DNB).

De dollarportefeuille maakt deel uit van de externe reserves van de ECB. Die houdt de centrale bank aan om waar nodig in staat te zijn allerlei transacties uit te voeren. De koers van de dollar is de laatste tijd evenwel flink gezakt ten opzichte van de euro. Dat de winst van de ECB fors lager uitkomt, brengt de steunprogramma's van de centrale bank niet in gevaar.

Coronacrisis

De ECB pompt maandelijks voor tientallen miljarden euro's in de economie om de eurozone te helpen de coronacrisis door te komen. Dat doet de centrale bank door obligaties op te kopen. Vorig jaar werd er in totaal voor meer dan 1000 miljard euro, oftewel meer dan 1 biljoen euro, aan obligaties opgekocht. Ook werd er nog eens 1,6 biljoen euro aan banken uitgeleend tegen extreem gunstige voorwaarden.

ECB-president Christine Lagarde heeft beloofd dat de centrale bank nog zeker tot en met maart volgend jaar doorgaat met zijn crisisaankoopprogramma. Daar wil ze in ieder geval aan vasthouden totdat de crisisfase van de virusuitbraak voorbij is. Het duurt waarschijnlijk nog even voor de eurozone economisch gezien weer op hetzelfde niveau zit als voor het begin van de crisis.