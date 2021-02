ING trekt zich nog dit jaar terug uit consumentenmarkt Tsjechië

ING laat weten continu te beoordelen of het waarschijnlijk is dat activiteiten in een markt de gewenste omvang bereiken. ‘In deze context hebben we besloten de Tsjechische consumentenmarkt te verlaten, waardoor de focus van onze portefeuille is verscherpt”, aldus de bank. Het bedrijf maakte in november al bekend dat consumentenactiviteiten in Spanje, Italië en Tsjechië zouden worden afgestoten.

ING helpt de medewerkers van de bank in Tsjechië met het zoeken naar een andere baan. Het gaat om zeker 225 werknemers. ING was ruim twintig jaar aanwezig op de Tsjechische markt en biedt spaarrekeningen en beleggingsfondsen aan.