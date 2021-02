Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen stijgt licht

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is afgelopen etmaal met een fractie gestegen. Volgens cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) zijn momenteel 1931 mensen met Covid-19 opgenomen, elf meer dan woensdag. Van deze patiënten zijn er 523 zo ziek dat ze op de intensive care liggen. Dat zijn er drie meer dan een dag eerder.

Op de ic’s schommelt het aantal coronapatiënten al zo’n twee weken tussen de 500 en 550. Het totale aantal patiënten is in de afgelopen week slechts heel licht gedaald. Vorige week donderdag lagen 1952 mensen die het virus hadden opgelopen in de Nederlandse ziekenhuizen.

De ziekenhuisbezetting daalt al weken, maar het LCPS is niet gerust op de opmars van de extra besmettelijke Britse variant. Die kan in de komende weken leiden tot meer besmettingen en ziekenhuisopnames, vreest het centrum.