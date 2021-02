Studie Ischgl: besmette mensen nog maanden beschermd tegen corona

Inwoners van het Oostenrijkse wintersportoord Ischgl die vorig jaar besmet raakten met het coronavirus, hadden acht maanden later in veel gevallen nog steeds antilichamen. Dat komt naar voren in een groot onderzoek dat meer licht werpt op hoelang mensen na een besmetting nog zijn beschermd tegen het virus.

Het ook onder Nederlanders populaire Ischgl groeide vorig jaar uit tot een coronabrandhaard. Er raakten vermoedelijk duizenden toeristen besmet. Zij namen het virus vervolgens mee naar hun thuislanden. Onderzoekers stelden in april vast dat 42 procent van de plaatselijke bevolking antilichamen had tegen het virus.

Experts deden in november vervolgonderzoek. Toen bleek dat vrijwel alle deelnemers aan het eerste onderzoek die opgebouwde immuniteit nog niet kwijt waren. ‘Bij bijna 90 procent van degenen die in april seropositief waren, kon ook in november antistoffen worden waargenomen”, schrijft een viroloog in een verklaring.

Aan de studie deden ruim 900 deelnemers mee, van wie er 801 ook aan het eerste onderzoek hadden deelgenomen. ‘Hoewel de antistofconcentratie enigszins is afgenomen, kunnen we vaststellen dat de immuniteit redelijk stabiel is”, stelde de onderzoekster van de Medische Universiteit Innsbruck.