Wel Bevrijdingsvuur, geen defilé in Wageningen op Bevrijdingsdag

Het Bevrijdingsvuur wordt in Wageningen op 5 mei precies om middernacht aangestoken en vervolgens vervoerd naar de twaalf bevrijdingsfestivals in het land. Maar het traditionele Bevrijdingsdefilé door de Gelderse plaats kan dit jaar opnieuw niet doorgaan vanwege de maatregelen tegen het coronavirus. Of het defilé van hoogbejaarde en jongere veteranen in de toekomst nog wel gaat plaatshebben zal in de loop van dit jaar moeten blijken, aldus Thera Westerhoud, directeur van Wageningen45.