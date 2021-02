Twee jaar cel voor Wit-Russische journalisten die protest filmden

De 27-jarige Katerina Bachvalova en de 23-jarige Daria Tsjoeltsova werken voor Belsat, een Wit-Russisch medium dat opereert vanuit Polen. De vrouwen werden in november vorig jaar opgepakt nadat zij verslag hadden gedaan van protesten vanwege de dood van activist Roman Bondarenko. De verslaggevers filmden onder meer hoe de politie tientallen demonstranten arresteerde. De vrouwen zouden volgens de rechter de protesten die zij filmden zelf hebben opgezet. Bachvalova en Tsoeltsova zeggen onschuldig te zijn.

Activist Bondarenko stierf in november in het ziekenhuis, nadat hij volgens activisten zwaar was mishandeld door veiligheidstroepen. Het Wit-Russische ministerie van Binnenlandse Zaken ontkent verantwoordelijkheid. De regering stelde dat Bondarenko dronken was ten tijde van zijn overlijden. Vrijdag staat nog een journalist voor de rechter, omdat hij deze bewering tegensprak.

Wit-Rusland heeft sinds de presidentsverkiezingen op 9 augustus vorig jaar vrijwel wekelijks te maken met protesten tegen de president. De 66-jarige Loekasjenko riep zichzelf na de omstreden verkiezingen uit tot winnaar met ruim 80 procent van de stemmen, na al 26 jaar aan de macht te zijn geweest. Tegenstanders van de president zien oppositieleider Svetlana Tichanovskaja als de winnaar. Zij is naar het Litouwen gevlucht.