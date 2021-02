‘ABN AMRO heeft veel gedupeerden ‘spoofing’ nog niet gecompenseerd’

ABN AMRO heeft als enige bank nog steeds een groot aantal klanten die slachtoffer zijn geworden van ‘spoofing’ niet gecompenseerd. Dat claimt de Consumentenbond. Spoofing is een vorm van fraude waarbij criminelen mensen geld afhandig maken door zich in sms- of chatberichten of via de telefoon voor te doen als een medewerker van de bank.

De Consumentenbond laat weten dat ING, waar de meeste slachtoffers van deze fraude vielen, inmiddels alle klanten die slachtoffer zijn geworden heeft gecompenseerd. ‘Maar over ABN AMRO zijn we niet tevreden”, zegt directeur Sandra Molenaar. ‘Als wij vragen waarom het zo lang duurt, dan schermt ABN met zorgvuldigheid en administratieve processen. Maar als het bij ING snel kan, moet dat ook bij ABN kunnen.’

ABN AMRO herkent zich niet in de kritiek van de Consumentenbond. ‘Wij hebben met alle slachtoffers contact gehad en 70 procent van de gedupeerden heeft een voorstel tot compensatie van ons gekregen”, zegt een woordvoerder. De bank verwacht voor eind maart uiteindelijk iedereen gecompenseerd te hebben. Concrete aantallen zijn overigens niet bekend.

Voorwaarden

Minister Wopke Hoekstra van Financiën maakte eind vorig jaar afspraken met de financiële sector over spoofing. Omdat bij deze vorm van fraude ‘de betaling wettelijk gezien door de klant zelf is geïnitieerd’ waren banken niet verplicht tot compensatie van de schade. Toch riep de Tweede Kamer Hoekstra op desnoods de wet aan te passen om daar verandering in te brengen.

Voorwaarde voor compensatie is wel dat er ‘aantoonbaar en overtuigend’ sprake is van misbruik door de naam of het telefoonnummer van de bank. Het slachtoffer moet daarnaast aangifte hebben gedaan bij de politie en een kopie van het proces-verbaal daarvan aan de bank verstrekken. De vergoedingsregeling geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 bij ING, ABN AMRO, Rabobank en de Volksbank. Volgens tv-programma Radar hebben criminele in 2020 met spoofing voor zeker 20 miljoen euro aan schade veroorzaakt.