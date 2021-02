NN Group en Galapagos hekkensluiters in rode AEX

Het aandeel NN Group viel donderdag uit de gratie bij beleggers op het Damrak. De verzekeraar kwam met tegenvallende resultaten en kampte met een adviesverlaging. Ook biotechnoloog Galapagos, die later op de dag de boeken zal openen, moest het ontgelden. Luchtvaartcombinatie Air France-KLM en bouwer BAM gingen eveneens omlaag na grote verliezen van beide bedrijven in het coronajaar 2020. De Europese aandelenmarkten stonden na de stroom van bedrijfsresultaten in het rood.

NN zakte 3,6 procent in de AEX. De verzekeraar moest vanwege de coronacrisis uitstel verlenen aan klanten bij het betalen van verzekeringspremies en hypotheken. Het bedrijf voelt zich wel sterk genoeg om voor 250 miljoen euro aan eigen aandelen in te kopen. Analisten van KBC Securities denken dat het aandeel NN weinig ruimte heeft om verder te stijgen en verlaagden hun advies. Galapagos sloot de rij met een min van 3,7 procent. Het biotechnologiebedrijf, dat in de afgelopen tijd kampte met tegenvallers rond zijn kandidaatmedicijnen, komt na de slotbel op Wall Street met jaarcijfers.

De hoofdindex op Beursplein 5 ging rond het middaguur 0,8 procent omlaag tot 675,81 punten. De MidKap daalde 0,3 procent tot 996,73 punten. Apothekersbedrijf Fagron (plus 3,8 procent) was koploper bij de middelgrote bedrijven dankzij een positief analistenrapport van Berenberg. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen verloren tot 0,8 procent.

Air France-KLM

Air France-KLM zakte 1 procent. De luchtvaartcombinatie leed in het rampjaar 2020 een verlies van dik 7 miljard euro door de reisbeperkingen en het uitblijven van boekingen. Topman Ben Smith spreekt van de zwaarste crisis ooit voor de luchtvaartindustrie. Het bedrijf, dat ruim 10 miljard euro aan overheidssteun kreeg, rekent ook op een moeizaam eerste kwartaal van het jaar. Tegen de zomer verwacht de onderneming de capaciteit weer op te kunnen voeren.

BAM verloor 6 procent. De bouwer sloot het coronajaar 2020 af met een verlies van 122 miljoen euro. Het verlies kwam vooral door de probleemdivisie BAM International. BAM maakte eerder al bekend afscheid te nemen van het onderdeel, dat kampt met forse tegenvallers op een aantal projecten. Concurrent Heijmans daalde 3,5 procent. In Parijs zakte Airbus 3,6 procent. De vliegtuigbouwer had vorig jaar zwaar te lijden onder de malaise in de luchtvaartsector en leed opnieuw verlies.

De euro was 1,2066 dollar waard, tegenover 1,2035 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd een fractie goedkoper op 61,13 dollar. Brentolie bleef vrijwel ongewijzigd op 64,35 dollar per vat.