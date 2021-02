Tweede Kamerdebat over avondklok verplaatst naar 12.30 uur

Het debat in de Tweede Kamer over de avondklok is verplaatst van 11.00 uur naar 12.30 uur. Dat is besloten tijdens het voorgesprek voor het debat, waarin Kamerleden de mogelijkheid hadden experts vragen te stellen over de juridische aspecten van de nieuwe wet waarin de avondklok moet worden vastgelegd.

De antwoorden op de Kamervragen over de avondklok kwamen pas vlak voor het begin van het debat binnen. De Kamerleden wilden meer tijd om de antwoorden te bestuderen.