OM wil vervolging hoofdverdachte Ruinerwold stoppen

Het Openbaar Ministerie wil de strafvervolging van Gerrit Jan van D., de hoofdverdachte in de Ruinerwoldzaak, stoppen. Door de medische toestand van Van D. kan hij niet terechtstaan, vindt het OM. Van D. liep in 2016 ernstige hersenschade op als gevolg van een beroerte.

Van D. is fysiek en verstandelijk niet in staat om te worden berecht, concludeert het OM. Voortzetten van de vervolging zou zijn recht op een eerlijk proces schenden. Het OM heeft de rechtbank gevraagd het OM niet ontvankelijk te verklaren. De rechtbank beslist op 4 maart over dit verzoek. Als de rechtbank het verzoek honoreert, komt Van D. vrij.

Het OM beschuldigt Van D. er onder meer van dat hij zes van zijn kinderen jarenlang tegen hun wil heeft vastgehouden op een afgelegen boerderij in de buurt van het Drentse dorp Ruinerwold. De zaak kwam in oktober 2019 aan het licht.