Meer mensen lid van een politieke partij

Het afgelopen jaar is het aantal leden van politieke partijen met 1,3 procent gegroeid. Begin dit jaar waren er 321.061 leden, een groei van 4228 vergeleken met een jaar eerder. Vooral D66 en GroenLinks kregen er leden bij. De grootste verliezer was 50PLUS.

Dat blijkt uit gegevens verzameld door Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) van de Rijksuniversiteit Groningen.

D66 en GroenLinks waren de uitblinkers met een stijging van respectievelijk 8,7 procent en 7,4 procent. Bij de VVD was de stijging 4,7 procent en bij de Partij voor de Dieren 4,5 procent.

Forum voor Democratie

Het CDA zag het ledenaantal juist afnemen, met 4,6 procent. Het DNPP voegt toe dat het ledental van de partij al "sinds de jaren tachtig vrijwel onafgebroken" daalt. Ook 50PLUS en DENK verliezen leden, respectievelijk 26,6 procent en 6,3 procent. Voor beide partijen stond het afgelopen jaar in het teken van interne conflicten.

Forum voor Democratie kende dit jaar ook hoogoplopende ruzies, die resulteerden in een breuk in de partij. Toch blijft FVD de grootste ledenpartij. Het ledenbestand van de jonge partij nam met 3,7 procent toe, hoewel het documentatiecentrum behoorlijk wat vraagtekens zet bij de ledenregistratie van Forum. Het ledenaantal zou boven de 45.000 uitkomen, nog meer dan tijdens het referendum over de positie van partijleider Thierry Baudet begin december.

Transparantie

Baudet kreeg overweldigende steun, maar zo'n 9000 FVD'ers stemden toch tegen zijn partijleiderschap. De RUG en het documentatiecentrum gaan ervan uit dat een deel van deze leden is weggelopen. Dat aantal zou dan "voor de jaarwisseling moeten zijn gecompenseerd door een minstens even grote instroom", maar daarover wilde FVD geen informatie geven.

FVD zei ook niets over de in- en uitstroom op jaarbasis, "zoals alle andere partijen wel hebben gedaan". Volgens de organisaties was transparantie des te belangrijker omdat de commissie die toezicht houdt op de financiering van politieke partijen ook "al drie jaar achtereen niet kan steunen op de jaarverantwoording van Forum van Democratie en zijn neveninstellingen".