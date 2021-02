Hoger beroep avondklok uitgezonden via livestream

Het hoger beroep over het opheffen van de avondklok wordt vrijdagochtend via een livestream uitgezonden. Dat laat het hof Den Haag weten. De zaak dient vanaf 10.00 uur.

Dinsdagochtend bepaalde de rechter in een door actiegroep Viruswaarheid aangespannen zaak dat de avondklok per direct moet worden opgeheven. De avondklok - tussen 21.00 uur en 04.30 uur - is ingesteld op basis van een noodwet, waarin staat dat een kabinet in noodgevallen regels kan invoeren zonder overleg met de Tweede en de Eerste Kamer. Maar volgens de rechtbank was de avondklok geen maatregel waarmee niet kon worden gewacht ‘zoals bijvoorbeeld het geval is bij een dijkdoorbraak”.

De Staat tekende direct hoger beroep aan en vroeg het hof daarnaast in een speciale spoedprocedure de werking van dat vonnis uit te stellen. Daar ging het hof dinsdagavond, na een hectische zitting, kort voor 21.00 uur in mee: de avondklok blijft in ieder geval tot de uitspraak van het hoger beroep gehandhaafd.