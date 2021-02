Ruim 10.000 nieuwe coronagevallen vastgesteld in Duitsland

In Duitsland zijn sinds het begin van de pandemie 2.360.606 coronagevallen vastgesteld. Zeker 66.698 patiënten met de besmettelijke longaandoening zijn overleden. Minister van Volksgezondheid Jens Spahn waarschuwde dat de Britse coronavariant van het virus bezig is aan een opmars in zijn land.

De autoriteiten plaatsten woensdag ongeveer 1000 mensen onder quarantaine na een uitbraak in een ijsfabriek in Osnabrück. Het gaat om medewerkers en hun gezinnen. Inmiddels hebben zeker 210 mensen positief getest. Het bleek in drie gevallen te gaan om besmettingen met de Britse variant, die wordt gezien als besmettelijker.

Duitsland zit momenteel in een lockdown die verspreiding van het virus moet tegengaan. Ook verlengden de autoriteiten deze week het inreisverbod uit landen waar veel besmettingen met coronamutaties zijn. Het gaat onder meer om het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika.