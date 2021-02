Bouwer BAM sluit 2020 af met verlies van 122 miljoen euro

Topman Ruud Joosten wijst voor de mindere resultaten ook naar de negatieve impact van de coronacrisis die voor onzekerheid op de markten zorgde. Los van de divisie Bouw en Vastgoed en BAM PPP, ziet hij voldoende ruimte voor verbetering. BAM PPP houdt zich bezig met publiek-private samenwerkingen waarbij de bouwer alle fases van projecten op zich neemt, van ontwerp, bouw en financiering tot aan gebruik en onderhoud.

BAM verwacht dat de meeste projecten van BAM International dit jaar af zullen komen. Het onderdeel dat wereldwijd actief is zadelt BAM aanhoudend op met verliezen. De verkoop van de helft van de PPP-tak zorgde weer voor wat lucht op de balans. BAM PPP wordt in het vervolg als joint-venture aangestipt in de boeken.

Kostenbesparingen

Het bedrijf uit Bunnik sloot het jaar af met een omzet van 6,8 miljard euro, tegenover 7,2 miljard euro een jaar eerder. Tegenover het verlies van 122 miljoen over 2020 stond in 2019 een winstje van net geen 12 miljoen euro. BAM had eind 2020 voor 13,8 miljard euro aan werk op de plank liggen. Dat was een jaar eerder 12,7 miljard euro.

BAM zegt op schema te liggen met zijn plan om structureel 100 miljoen euro aan kosten te besparen per jaar. BAM gaat zich in zijn nieuwe strategie ook meer richten op markten en projecten waar het goed presteert en de concurrentie aankan. Daarbij zal het bedrijf nog minder risico’s nemen. Vastgoed en infraprojecten met een omvang van meer dan 150 miljoen euro worden niet meer aangenomen.

In Duitsland en België wil BAM operationele verbeteringen doorvoeren. In sommige gevallen zullen onderdelen van de hand worden gedaan. Voor dit jaar verwacht BAM tekenen van herstel te zien in de markten, hoewel het tempo daarvan per land en sector verschilt. Het bouwbedrijf waagt zich nog niet aan financiële voorspellingen.