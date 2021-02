Nikkei lager door chipbedrijven, Shanghai stijgt na vakantieweek

De Japanse aandelenbeurs is donderdag opnieuw licht lager gesloten. Het was de tweede verliesbeurt op rij. Vooral de chipbedrijven stonden onder druk door de koersverliezen bij Amerikaanse sectorgenoten. Ook de andere beursgraadmeters in de Aziatische regio lieten overwegend verliezen zien. In Shanghai, waar beleggers terugkeerden na de vakantieweek rond het Chinees Nieuwjaar, ging de beurs vooruit.

De Nikkei in Tokio eindigde 0,2 procent in de min op 30.236,09, punten. Beleggers bleven terughoudend na de rally die de Japanse hoofdindex aan het begin van de week boven de 30.000 punten stuwde. Het was voor het eerst in ruim dertig jaar dat deze belangrijke psychologische puntengrens werd doorbroken.

De Japanse chipbedrijven Nidic, Renesas Electronics en Advantest behoorden tot de sterkste dalers met minnen tot 3 procent. Fast Retailing, de eigenaar van kledingketen Uniqlo, was koploper met een winst van 4 procent. Ook de Japanse luchtvaartmaatschappijen ANA Holdings en Japan Airlines gingen verder vooruit, dankzij de start van het vaccinatieprogramma in Japan.

De beursgraadmeter in Shanghai maakte een inhaalslag op de eerste handelsdag sinds 10 februari en noteerde tussentijds 0,8 procent hoger. De Hang Seng-index in Hongkong en de Kospi in Seoul zakten 1 procent. De All Ordinaries in Sydney bleef vrijwel vlak. De Australische werkloosheid nam in januari af tot 6,4 procent, van 6,6 procent in december.