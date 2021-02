Fotograaf Rineke Dijkstra krijgt eindelijk haar staatsprijs

De Johannes Vermeer Prijs, de Nederlandse staatsprijs voor de kunsten (100.000 euro), wordt donderdag eindelijk uitgereikt aan de laureaat, fotograaf Rineke Dijkstra. In september werd al bekend dat ze de onderscheiding zou krijgen vanwege haar volgens de jury ‘iconische bijdrage’ aan de fotografie. De uitreiking zou in oktober plaatshebben, maar dat ging niet door wegens de coronacrisis.

In andere jaren was de uitreiking een groots evenement in de Ridderzaal in Den Haag, maar wegens corona is de plechtigheid nu kleinschalig in Felix Meritis in Amsterdam, in aanwezigheid van cultuurminister Ingrid van Engelshoven en slechts een klein gezelschap genodigden.

Dijkstra is volgens de jury ‘de koningin van de Nederlandse portretkunst’. Ze draagt ‘op grootse wijze bij aan het internationale aanzien van de Nederlandse beeldende kunst’ en haar portretterende foto’s en filminstallaties zijn ‘uniek in de wereld”. Haar werk is zelfs ‘voor de eeuwigheid’ en haar vermogen om dit soort beelden te maken ‘is weinig kunstenaars gegeven.’

De laureaat mag de Vermeerprijs besteden aan een speciaal project op het eigen werkterrein. De Nederlandse regering stelde de prijs in 2009 in om uitzonderlijk artistiek talent te eren en te stimuleren. Eerder vielen onder anderen Ivo van Hove, Janine Jansen, Iris van Herpen, Rem Koolhaas, Marlene Dumas, Erwin Olaf en Pierre Audi in de prijzen.